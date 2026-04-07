Champions: al Bayern il primo round con il Real, Arsenal rimandato

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È andata in archivio la prima serata dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il menù di oggi proponeva la classica per eccellenza del calcio europeo tra Real Madrid e Bayern Monaco, la gara più giocata nella storia della competizione: al Bernabeu ha vinto il Bayern Monaco per 1-2. I bavaresi hanno dominato per larghi tratti portandosi in vantaggio di due reti grazie a Luis Diaz e Harry Kane. Il Madrid però non muore mai e tiene accese le speranze di qualificazione grazie al gol di Mbappè. A Lisbona invece una grande prova di sacrificio dello Sporting viene vanificata nel recupero del secondo tempo: l'Arsenal vince 0-1 grazie alla rete di Kai Havertz, l'uomo della Champions. Domani tocca al derby spagnolo tra Atletico e Barcellona e la supersfida tra PSG e Liverpool.

Andata

MARTEDÌ 7 APRILE

ore 21, Real Madrid (SPA) - Bayern Monaco (GER) 1-2

ore 21, Sporting Club (POR) - Arsenal (ING) 0-1

MERCOLEDÌ 8 APRILE

ore 21, Barcellona (SPA) - Atletico Madrid (SPA)

ore 21, Paris Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ING)

Ritorno

MARTEDÌ 14 APRILE

ore 21, Atletico Madrid (SPA) - Barcellona (SPA)

ore 21, Liverpool (ING) - Paris Saint-Germain (FRA)

MERCOLEDÌ 15 APRILE

ore 21, Bayern Monaco (GER) - Real Madrid (SPA)

ore 21, Arsenal (ING) - Sporting Club (POR)