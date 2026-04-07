Pulisic a secco da 100 giorni: l’ultimo gol il 28 dicembre contro il Verona

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Il momento di Christian Pulisic con il Milan è difficile, il più complicato da quando l'americano veste rossonero. Anche contro il Napoli, da subentrato al posto di Nkunku, il numero 11 milanista non ha saputo incidere, complice anche la brutta prestazione di squadra, corale. Pulisic non segna, non fa assist (uno nelle ultime 5 partite, a Rabiot contro il Torino) e sembra essere quindi il fantasma di sè stesso. E' il calcio, fatto di alti e bassi, ma la gestione e condizione di Pulisic è preoccupante. In un finale di stagione ancora ricco di ostacoli e insidie, il gruppo di Allegri ha bisogno del suo capitan America, a secco da 100 giorni. L'ultimo gol col Milan è datato 28 dicembre, nella sfida casalinga vinta contro il Verona.

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO NAPOLI-MILAN

"Che la partita potesse essere bloccata me lo immaginavo. Il Napoli concede poco, sono bravi quando li scateni in velocità. Abbiamo subito poco nel primo tempo, se non sul tiro di Spinazzola e sul contropiede di Giovane. Nel secondo tempo situazioni simili. Sono partite che devi essere bravo a portare l'episodio dalla tua parte. Non ho la sfera magica. Fullkrug ha fatto una buona partita, Nkunku ha fatto una buona partita. Pulisic è tornato dalla nazionale, Leao è stato dodici fermo e si è messo a disposizione, ha fatto due mezzi allenamenti... I giocatori non sono delle macchine che le accendi e partono. Soprattutto Rafa è stato tormentato da vari infortuni. Si è sempre messo a disposizione soprattutto lui. Ora sabato partita importante. Però non è che sabato finisce il campionato, quindi bisogna restare sereni e mantenere la calma. Bisogna guardarsi dietro dal Como, dalla Juve, dalla Roma, dall'Atalanta che è rientrata. Era importante fare punti, ma non si deve perdere la serenità".