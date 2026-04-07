MN - Schemmel: "Theo fa ancora parte dei migliori 5 terzini sinistri al mondo: perdita gravissima per i rossoneri"
La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex terzino francese del West Ham e Portsmouth Sébastien Schemmel in esclusiva, tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Il transalpino ha parlato dei francesi del Milan ma non solo, anche di Kylian Mbappè e di Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.
Theo Hernandez era in rotta con il club oltre a essere in declino ma lei pensa che Allegri avrebbe potuto rilanciarlo?
“Tutte le volte che guardavo il Milan rimanevo a bocca aperta. E Theo poi aveva un grande rapporto con i tifosi. Penso che la sua partenza abbia fatto male a tutti. Oggi Theo Hernandez fa ancora parte dei migliori 5 terzini sinistri al mondo. La sua è una gravissima perdita per i rossoneri. Questo è poco ma sicuro.”
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