MN - Schemmel: "Theo fa ancora parte dei migliori 5 terzini sinistri al mondo: perdita gravissima per i rossoneri"

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La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex terzino francese del West Ham e Portsmouth Sébastien Schemmel in esclusiva, tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Il transalpino ha parlato dei francesi del Milan ma non solo, anche di Kylian Mbappè e di Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Theo Hernandez era in rotta con il club oltre a essere in declino ma lei pensa che Allegri avrebbe potuto rilanciarlo?

“Tutte le volte che guardavo il Milan rimanevo a bocca aperta. E Theo poi aveva un grande rapporto con i tifosi. Penso che la sua partenza abbia fatto male a tutti. Oggi Theo Hernandez fa ancora parte dei migliori 5 terzini sinistri al mondo. La sua è una gravissima perdita per i rossoneri. Questo è poco ma sicuro.”