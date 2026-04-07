Brnovic sicuro su Kostic: "Il Milan l'ha pagato molto meno di quanto gli aveva offerto a gennaio"

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Il Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. Il centravanti classe 2007 sarà aggregato inizialmente a Milan Futuro ma avrà anche l'occasione di dimostrare il suo talento in prima squadra. A farlo conoscere meglio ci ha pensato uno dei suoi primi allenatori, Ivan Brnovic che lo ha avuto al Buducnost e che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Brnovic sulla trattativa che ha portato Kostic al Milan dal Partizan Belgrado: "Il Milan ha fatto un ottimo lavoro, bisogna aspettare che il tempo dica la verità. A dicembre ci furono delle trattative, ma Mijatovic, non lo lasciò andare perché chiedeva più soldi. Tuttavia, nel frattempo il Partizan si era trovato in difficoltà finanziarie e per ottenere la licenza Uefa dovette cedere urgentemente uno dei suoi giovani talenti. La scelta è ricaduta su Andrej e credo che il Milan ne abbia tratto il massimo vantaggio, pagandolo molto meno di quanto gli aveva offerto a gennaio di quest'anno”.