Una svolta tanto attesa: la Coppa d'Africa 2027 si disputerà in estate

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Per anni la Coppa d'Africa, il massimo torneo per Nazionali del continente africano appunto, si è disputata in mezzo alla stagione, solitamente a cavallo tra i mesi di dicembre e gennaio. È successo anche quest'anno, tra l'altro, quando il Marocco ha ospitato il torneo perso sul campo contro il Senegal in finale ma asseegnato settimane dopo a tavolino: anche se i Leoni della Teranga mantengono ancora il trofeo e hanno già presentato un contro-ricorso per riappropriarsi del titolo.

La vera notizia, però, al netto delle diatribe legali dell'ultima edizione, viene rilanciata dai colleghi di TMW che confermano che la prossima edizione vivrà una svolta tanto attesa: infatti, la Coppa d'Africa 2027 si disputerà in estate. La CAF ha ufficializzato le date del prossimo torneo: dal 19 giugno al 18 luglio. Una decisione che fa felici tutti i club che si vedevano costretti a lasciar partire alcuni dei loro giocatori migliori nel pieno svolgimento della stagione. In questo modo, invece, il torneo africano si allinea a tutte le altre competizioni continentali oltre che al Mondiale.