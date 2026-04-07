Borghi: "Al Milan servirebbe qualcosa di diverso, un colpo di volante"

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Il Milan non ha girato contro il Napoli: non si può dire nemmeno che abbia girato a vuoto, perchè i rossoneri al termine dei 90 minuti avevano calciato in porta solamente una volta, non impegnando praticamente mai il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic. Una prestazione deludente dei rossoneri che deve fare interrogare Massimiliano Allegri e il suo staff per evitare brutte sorprese nelle ultime sette gare di campionato. Ha parlato del Diavolo anche il telecronista Stefano Borghi, nel suo consueto super-commento alla giornata di Serie A sul suo canale YouTube.

Le parole di Stefano Borghi sulla decisione di Allegri di giocare con Nkunku e Fullkrug: "La scelta di giocare con questo 5-4-1, perché Nkunku ha giocato largo a sinistra e Fullkrug era molto isolato, mischiato con stille di 4-3-3, l’ho vista come una scelta un po’ conservativa e ferma lì sulle cose. È chiaro che questo sia l’abito tattico più confortevole, Allegri lo ha trovato subito ed è stato bravo a farlo. È chiaro che però al Milan servirebbe qualcosa di diverso, servirebbe un colpo di volante. Abbiamo visto che quando il Milan è passato a una conformazione differente, più propositiva, ha fatto meglio: nel secondo tempo con la Lazio, nella prima metà di secondo tempo contro il Torino… Al Milan è mancato questo, quest’anno: un’evoluzione, crescere".