Brnovic: "Kostic è una combinazione tra Inzaghi e Solskjaer"

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Il Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. Il centravanti classe 2007 sarà aggregato inizialmente a Milan Futuro ma avrà anche l'occasione di dimostrare il suo talento in prima squadra. A farlo conoscere meglio ci ha pensato uno dei suoi primi allenatori, Ivan Brnovic che lo ha avuto al Buducnost e che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Brnovic su quali sono i giocatori a cui può assomigliare Kostic per caratteristiche e tipologia di giocatore: "Ci sono alcune somiglianze con Vlahovic, dato che anche lui è forte con il piede mancino ed entrambi hanno un’ottima elevazione. Tuttavia, penso che sia più una combinazione tra Inzaghi e Solskjaer”.