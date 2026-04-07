MN - Schemmel certo: "Il Milan deve fare di tutto per rinnovare Rabiot"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex terzino francese del West Ham e Portsmouth Sébastien Schemmel in esclusiva, tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Il transalpino ha parlato dei francesi del Milan ma non solo, anche di Kylian Mbappè e di Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Prima Rabiot era fortissimo in fase di interdizione con qualche guizzo ogni tanto. Ma al Milan si è completato come dimostrano i 5 gol e 5 assist. Oggi ha una ‘goal contribution’ in ogni due partite...

“Al Milan si è 'liberato’ rispetto ai tempi del Marsiglia e di Parigi. Alla Juve era già fortissimo e spostava gli equilibri. Ma dopo la partenza tumultuosa da Marsiglia è rinato a tutti gli effetti con la maglia del Milan. Penso che sia all’apice della sua carriera e il Milan dovrebbe fare di tutto per rinnovargli il contratto. Anche perché dopo il Mondiale il suo status crescerà ulteriormente fino a farlo diventare uno dei migliori centrocampisti mondiali”