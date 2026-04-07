Lo Spezia contestato dagli ultras: fumogeni lanciati dentro al centro sportivo
(ANSA) - LA SPEZIA, 07 APR - Nottata di contestazione per lo Spezia dopo la sconfitta per 3-1 nel derby di Carrara. Un centinaio di tifosi ha atteso il pullman della squadra presso il centro sportivo Ferdeghini accogliendolo con un fitto lancio di fumogeni e oggetti vari, mentre la squadra è rimasta barricata all'interno del parcheggio. Alcuni tifosi avrebbero provato a entrare all'interno della struttura forzando il cancello di entrata. Sul posto la Polizia, che ha dovuto faticare non poco per disperdere gli ultras. Lo Spezia è ultimo in classifica, assieme alla Reggiana, con 30 punti (ANSA).
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