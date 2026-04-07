Piantanida onesto: "Napoli-Milan partita terribile, possiamo dirlo"

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Il big match tra Napoli-Milan finito 1-0, non ha riservato lo spettacolo che in tanti speravano e si attendevano, specialmente al rientro da una sosta così amara per il calcio italiano. Sono state molte le critiche per la qualità di gioco espressa dalle due squadre sul prato del "Maradona" nella serata di Pasquetta, già in corso di svolgimento della gara. A esprimere il suo parere in merito, sulle frequenze di TMW Radio, anche il giornalista Franco Piantanida. Le sue dichiarazioni.

Napoli-Milan, lo spettacolo è decisamente mancato:

"Partita terribile, possiamo dirlo. Non mi aspettavo niente, perché quando ha questi attaccanti in campo la sfida, soprattutto kunku, Fullkrug e Giovane... Non che gli attaccanti facciano tutto lo spettacolo, ma come bellezza estetica male. Dopo un primo tempo in quel modo, le prospettive erano comunque quelle. Difendo spesso la Serie A, ma stavolta proprio no"