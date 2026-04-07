La figlia di Modric vince la Garino Cup con le Esordienti del Milan Femminile

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Se la Pasquetta non ha portato emozioni positive in campo per Luka Modric giocatore, con la sconfitta del Milan al "Diego Armando Maradona" contro il Napoli, almeno ha fatto gonfiare il petto al Luka Modric papà grazie ai risultati sportivi della figlia. Ema Modric, infatti, figlia del fuoriclasse croato, ha vinto nella giornata di ieri la Garino Cup 2026, con la squadra delle Esordienti del Milan Femminile. Un trionfo per le giovani calciatrici under 13 che in semifinale e finale hanno battuto Inter e Juventus.

La notizia è stata riportata dal collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che ha sottolineato come nel pomeriggio di Napoli, in attesa della gara del Maradona, Luka abbia assistito alle sfide decisive della figlia sul cellulare, con FaceTime. Ema Modric è stata anche decisiva nei quarti di finale, segnando il definitivo 3-1 contro il Sassuolo. In altre parole, buon sangue non mente.