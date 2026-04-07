Pato cuore rossonero: "A volte amo il Milan più di mia moglie!"

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Alexandre Pato, ex attaccante del Milan rimasto molto legato ai colori rossoneri così come i tifosi al suo talento, è stato protagonista nei giorni scorsi di un'evento organizzato da Fondazione Milan, con cui collabora attivamente, in quel di New York, con alcuni bambini e ragazzini della metropoli statunitense. In quest'occasione il brasiliano è stato intervistato in esclusiva dai colleghi americani di CBS Sports Golazo, parlando della sua esperienza rossonera e del suo amore per il Diavolo che non è mai cambiato. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Pato sul fortissimo legame che ha con il Milan: "Amo il Milan, a volte più di mia moglie! Il Milan era una di quelle squadre che non vorresti mai lasciare, vorresti restarci per sempre. Non so se mio figlio lo capirà del tutto, ma il Milan sarà sempre nel mio cuore. Quando guardo la maglia dell'ultima stagione, quella del 2012, mi viene da piangere. È qualcosa che racconterò ai miei figli: "Io ho giocato per il Milan".