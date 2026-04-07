Borghi: "Il problema del Milan è che durante la stagione non si è evoluto"

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Il Milan non ha girato contro il Napoli: non si può dire nemmeno che abbia girato a vuoto, perchè i rossoneri al termine dei 90 minuti avevano calciato in porta solamente una volta, non impegnando praticamente mai il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic. Una prestazione deludente dei rossoneri che deve fare interrogare Massimiliano Allegri e il suo staff per evitare brutte sorprese nelle ultime sette gare di campionato. Ha parlato del Diavolo anche il telecronista Stefano Borghi, nel suo consueto super-commento alla giornata di Serie A sul suo canale YouTube.

Le parole di Stefano Borghi sul Milan: "Allegri, dopo l’arrivo di Rabiot che è arrivato in condizioni particolari, è stato bravissimo a trovare un assetto per far rendere il Milan al di là dei propri valori e per cancellare quella che era stata, per me, una confusione nella costruzione della squadra. Il Milan si è preso una posizione molto elevata in questo campionato per i propri meriti assoluti. Il problema del Milan è che durante la stagione non si è andati a cercare di evolversi, di fare cose diverse. Ci sono anche situazioni da considerare, come le indisponibilità: al di là del ruolo e delle discussioni, aver avuto Leao per tutta la stagione in condizione fisica ottimale avrebbe fatto tanta differenza, così come Pulisic che è stato il miglior giocatore nella prima metà di stagione per poi quasi inabissarsi nella seconda".