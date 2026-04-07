MN - Schemmel: "Rabiot è... sottovalutato. Ma è il miglior centrocampista che abbiamo in Francia"

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La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex terzino francese del West Ham e Portsmouth Sébastien Schemmel in esclusiva, tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Il transalpino ha parlato dei francesi del Milan ma non solo, anche di Kylian Mbappè e di Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Sébastien, con Rabiot in campo solo due sconfitte su 22 partite: Parma e Napoli ieri. Solo una coincidenza?

“Adrien è uno dei migliori centrocampisti che ci sono oggi nel calcio europeo. Ma lui sotto tanti punti di vista è diciamolo... sottovalutato. Avere Rabiot nella propria squadra è una vera risorsa. Oggi gioca mel Milan, un club che io seguo sempre e che amo moltissimo in virtù della sua storia. E grazie alla presenza di Rabiot ho ancora più voglia di vedermi le partite dei rossoneri. Lui è capace di gestire un centrocampo da solo e di trascinare una squadra verso l’alto. È il miglior acquisto della stagione”

Per il Marsiglia invece una grave perdita.

“Una perdita importante, il caso poi fu gestito malissimo. Nessuno capii come un giocatore della dimensione di Rabiot potesse partire gratis. O quasi. Ma questa è la storia della carriera di Rabiot. In campo è impeccabile mentre fuori dal campo ci sono persone che gestiscono la sua carriera alla loro maniera. Oggi è il miglior centrocampista che abbiamo in Francia e sono sicuro che al prossimo Mondiale sarà uno dei più grandi protagonisti in assoluto"