Milan, la sentenza di Ravezzani: "Qualsiasi club per vincere ha bisogno di un grande centravanti"

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Fabio Ravezzani, giornalista e noto conduttore televisivo ha scritto così sul proprio account "X" Dopo la sconfitta del Milan a Napoli. Questo il pensiero di Ravezzani:

"Siamo d’accordo sul fatto che qualsiasi club per vincere abbia bisogno di un gran centravanti? Il Milan dopo Giroud ha speso zero per Jovic, Fullkrug e Abraham, 14 per Morata a fine carriera, 30 per Gimenez mezzo rotto e 40 per Nkunku che però non ha mai fatto il centravanti...".

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO NAPOLI-MILAN

"Che la partita potesse essere bloccata me lo immaginavo. Il Napoli concede poco, sono bravi quando li scateni in velocità. Abbiamo subito poco nel primo tempo, se non sul tiro di Spinazzola e sul contropiede di Giovane. Nel secondo tempo situazioni simili. Sono partite che devi essere bravo a portare l'episodio dalla tua parte. Non ho la sfera magica. Fullkrug ha fatto una buona partita, Nkunku ha fatto una buona partita. Pulisic è tornato dalla nazionale, Leao è stato dodici fermo e si è messo a disposizione, ha fatto due mezzi allenamenti... I giocatori non sono delle macchine che le accendi e partono. Soprattutto Rafa è stato tormentato da vari infortuni. Si è sempre messo a disposizione soprattutto lui. Ora sabato partita importante. Però non è che sabato finisce il campionato, quindi bisogna restare sereni e mantenere la calma. Bisogna guardarsi dietro dal Como, dalla Juve, dalla Roma, dall'Atalanta che è rientrata. Era importante fare punti, ma non si deve perdere la serenità".