Taveri: "Siamo davanti ad un'altra stagione fallimentare di Leao"

Taveri: "Siamo davanti ad un'altra stagione fallimentare di Leao"MilanNews.it
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Oggi alle 18:40News
di Enrico Ferrazzi

Mino Taveri, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato così del momento del Milan: "Il Milan si è sempre rifigiato dietro al pragmatismo di Allegri. Alla lunga però questo non paga e il salto di qualità il Milan non l'ha mai fatto. L'attacco è un problema: ha segnato 47 gol, 24 in meno dell'Inter, e nessun attaccante è in doppia cifra. E poi siamo davanti ad un'altra stagione fallimentare di Leao. Inoltre il Diavolo non ha saputo cavalcare l'onda positiva dopo la vittoria nel derby di ritorno visto che poi sono arrivate tre sconfitte. Il Milan poteva sfruttare meglio il successo contro l'Inter".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72 
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 44
Bologna 42
Sassuolo 42
Udinese 40
Parma 35
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18