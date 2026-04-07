Taveri: "Siamo davanti ad un'altra stagione fallimentare di Leao"

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Mino Taveri, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato così del momento del Milan: "Il Milan si è sempre rifigiato dietro al pragmatismo di Allegri. Alla lunga però questo non paga e il salto di qualità il Milan non l'ha mai fatto. L'attacco è un problema: ha segnato 47 gol, 24 in meno dell'Inter, e nessun attaccante è in doppia cifra. E poi siamo davanti ad un'altra stagione fallimentare di Leao. Inoltre il Diavolo non ha saputo cavalcare l'onda positiva dopo la vittoria nel derby di ritorno visto che poi sono arrivate tre sconfitte. Il Milan poteva sfruttare meglio il successo contro l'Inter".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63

Como 58

Juventus 54

Roma 54

Atalanta 50

Lazio 44

Bologna 42

Sassuolo 42

Udinese 40

Parma 35

Genoa 33

Torino 33

Fiorentina 32

Cagliari 30

Cremonese 27

Lecce 27

Hellas Verona 18

Pisa 18