Braglia: "Non puoi sperare sempre che Rabiot, Maignan o Modric risolvano le partite"

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All'indomani di Napoli-Milan 1-0, gara che ha visto i rossoneri scivolare al terzo posto sopravanzati proprio dai partenopei, sono tante le critiche che piovono nei confronti di Massimiliano Allegri e della sua squadra. Che non sia un buon periodo per il Diavolo lo dicono anche i numeri e i risultati: dopo il Derby vinto contro l'Inter, la formazione milanista ha perso due partite e vinta solamente una, frenando bruscamente in classifica. Sul Milan ha espresso il suo parere anche l'ex portiere Simone Braglia, ospite di TMW Radio. Le sue dichiarazioni.

Quarto posto, chi vede meglio ora?

"L'Atalanta sta meglio di tutti insieme a Napoli e Como ma ha perso troppi punti prima. Ha troppi scontri diretti ora, e a 7 partite dalla fine quei punti di svantaggio sono troppi. Lo ripeto, temo per il calendario del Milan. Quelle dietro corrono di più e potrebbe succedere anche che con un ulteriore stop... II Milan non è migliorato nei suoi elementi, se non in alcuni top. Non puoi sperare sempre che Rabiot, Maignan o Modric ti risolvano le partite. È involuta nell'identità"