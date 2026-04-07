Oggi torna la Champions: al via il programma dei quarti di finale

Oggi torna la Champions: al via il programma dei quarti di finale
Oggi alle 17:20News
di Francesco Finulli

Nel fine settimana è tornato il calcio dei club. Oggi, puntuale, torna la Champions League. La massima competizione europea è arrivata ai quarti di finale, con le migliori otto squadre del continente pronti a giocarsi tutto per raggiungere la finale del prossimo 30 maggio che si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Nessuna italiana è rimasta in gioco: solo una, l'Atalanta, era riuscita ad approdare agli ottavi dove però è stata spazzata via dal Bayern Monaco. 

Oggi si giocherà l'andata di due dei quattro incontri, domani si concluderà con le altre due sfide. Di seguito il programma completo dei quarti di finale di Champions League:

Andata
MARTEDÌ 7 APRILE

ore 21, Real Madrid (SPA) - Bayern Monaco (GER)
ore 21, Sporting Club (POR) - Arsenal (ING)

MERCOLEDÌ 8 APRILE

ore 21, Barcellona (SPA) - Atletico Madrid (SPA)
ore 21, Paris Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ING)

Ritorno
MARTEDÌ 14 APRILE

ore 21, Atletico Madrid (SPA) - Barcellona (SPA)
ore 21, Liverpool (ING) - Paris Saint-Germain (FRA)

MERCOLEDÌ 15 APRILE

ore 21, Bayern Monaco (GER) - Real Madrid (SPA)
ore 21, Arsenal (ING) - Sporting Club (POR)