Pellegatti: "Sogno di avere un presidente o un AD che tutte le partite venga a salutare i suoi ragazzi prima che entrino in campo"

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Il Milan perde a Napoli e lo fa, oltre in modo deludente, sotto gli occhi di Igli Tare, unico dirigente che ha viaggiato con la squadra per la trasferta del Maradona. Carlo Pellegatti, vista l’assenza di Cardinale, Scaroni e Furlani, pubblica su Instagram un video di Florentino Perez, pluridecorato presidente del Real Madrid che saluta staff e squadra prima delle partite.

“Chiudo gli occhi e ho un sogno. Non quello di avere Florentino Perez presidente perché non è possibile, ma di avere un presidente o un amministratore delegato che tutte le partite venga a salutare i suoi ragazzi prima che entrino in campo. Questo è il mio sogno”.