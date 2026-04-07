7 aprile 1907: il Milan vince il terzo scudetto della sua storia

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Oggi alle 16:20News
di Enrico Ferrazzi

Come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, esattamente 119 anni fa, il 7 aprile 1907, il Milan ha vinto il terzo scudetto della propria storia, vincendo 2-0 a casa dell’Andrea Doria nella penultima giornata del girone finale a tre (l'altra squadra era il Torino). Quel giorno, i rossoneri, allenati da Daniele Angeloni, portarono a casa il successo grazie alle reti di Treré e Madler.

Queste le formazioni delle due squadre:

ANDREA DORIA-MILAN   0-2

Reti: Al. Trerè I, Madler

ANDREA DORIA: Calì II, Pippo, Calì I, Taino, Boni, Bolognini, Bongiovanni, Galletti I, Amey, Ansaldo, Giordano - All.: Calì I

MILAN: Ger. Radice, Meschia, Moda I, Bosshard, At. Trerè II, G. Piazza, Al. Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler - All.: Angeloni I

Arbitro: Armano di Torino