Allegri a SportMediaset: "Leao? Pensavo di inserirlo anche un po' prima, ma non sapevo quanti minuti avesse nelle gambe"

vedi letture

Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha parlato così a SportMediaset: "Abbiamo cercato di fare gol, era una partita bloccata perché loro ti giocavano addosso per ripartire. Magari potevo fare altre cose, ma sapevo che un episodio l'avrebbe decisa e lo ha fatto a favore loro. Andavano sfruttati meglio i contropiede, e si poteva tirare di più. Ci sono state comunque delle situazioni, e sui passaggi sbagliati bisogna migliorare.

Se ci manca un vero 9? Ma no, abbiamo Fullkrug che stasera ha fatto una buona partita e c'è Gimenez che sta rientrando dopo mesi di assenza. Ci vuole pazienza, quest'anno abbiamo avuto problemi di infortuni anche tra Leao e Pulisic. Stiamo sereni verso l'Udinese e dopo mancheranno altre sei partite. Se Leao non poteva fare più di 10 minuti? Pensavo di inserirlo anche un po' prima, però era fermo da 12 giorni e non sapevo quanto minutaggio avesse nelle gambe.

Se siamo fuori dalla corsa Scudetto? Ci eravamo già chiamati fuori, l'obiettivo è la Champions, non sarà facile: c'è da lavorare molto. 16 punti sulla Juventus sono un buon vantaggio se torniamo a farne noi, altrimenti diventa pericoloso" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.