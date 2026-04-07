Bologna, Rowe torna sulla lite con Rabiot al Marsiglia: "Non porto rancore"

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Jonathan Rowe, esterno d'attacco del Bologna, ha raccontato al Corriere di Bologna la lite con Adrien Rabot al Marsiglia: "Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede, trascinati dalle emozioni. Magari è successo ad altri e non è diventato pubblico, avviene tutto per una ragione. Quell'episodio mi ha portato qua.

La mia esperienza al Marsiglia? Non è stata facile, ogni piccola cosa veniva ingigantita. Poi De Zerbi ha cambiato modulo e questo non mi ha aiutato. Era lui la ragione per cui avevo scelto Marsiglia, ho imparato tanto e gli auguro il meglio al Tottenham".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63

Como 58

Juventus 54

Roma 54

Atalanta 50

Lazio 44

Bologna 42

Sassuolo 42

Udinese 40

Parma 35

Genoa 33

Torino 33

Fiorentina 32

Cagliari 30

Cremonese 27

Lecce 27

Hellas Verona 18

Pisa 18