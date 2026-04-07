Sabatini è sicuro: "Solo con Allegri il Milan avrebbe fatto un campionato così"

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In merito al Milan che ieri ha perso in casa del Napoli, Sandro Sabatini ha spiegato a Pressing: "Per il Napoli la partita l'hanno cambiata i cambi di Politano e Alisson e lo spostamento da prima punta di McTominay. Credo che Conte possa essere soddisfatto. Il Milan non l'ho visto male nel primo tempo, era propositivo in avanti e nel pressing. Poi il Napoli ha fatto gol con Politano e il Milan no, anche se è innegabile che Allegri, a dieci minuti dalla fine, si stava portando a casa volentieri il pari. Il Napoli ha gli stessi punti dell'anno scorso, mentre il Milan ha 15 punti in più. Se si dice che solo con Conte avrebbe potuto ripetere la scorsa stagione, allora allo stesso tempo si può dire che solo con Allegri il Milan avrebbe potuto fare un campionato così".

Al termine del match del Maradona, Max Allegri ha spiegato: "La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Poi nel calcio più succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare le energie. Sabato sarà una partita difficile, l’Udinese in trasferta è pericolosa. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. E sappiamo che non è che sabato si risolve la problematica dell’arrivo in Champions. Bisogna fare un tot di punti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite”.