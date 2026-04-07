Marocchi sulla vittoria del Napoli: "Ha meritato. Bravo a soffrire ed aspettare l'occasione"

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Nel post partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky la vittoria del Napoli contro la formazione di Massimiliano Allegri, dicendo: "Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”.

Su chi ha vinto la sfida tra gli allenatori: "Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63

Como 58

Juventus 57

Roma 54

Atalanta 50

Lazio 44

Bologna 42

Sassuolo 42

Udinese 40

Parma 35

Genoa 33

Torino 33

Fiorentina 32

Cagliari 30

Cremonese 27

Lecce 27

Hellas Verona 18

Pisa 18