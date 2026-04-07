Marocchi sulla vittoria del Napoli: "Ha meritato. Bravo a soffrire ed aspettare l'occasione"
Nel post partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky la vittoria del Napoli contro la formazione di Massimiliano Allegri, dicendo: "Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”.
Su chi ha vinto la sfida tra gli allenatori: "Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 72
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 57
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 44
Bologna 42
Sassuolo 42
Udinese 40
Parma 35
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18
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