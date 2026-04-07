NBA Europe, Cardinale punta a comprare l’area di MalpensaFiere per costruire la nuova arena della Pallacanestro Varese

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Secondo quanto riferisce Malpensa24, nei giorni scorsi Gerry Cardinale avrebbe telefonato a Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, per chiedere informazioni in merito alla possibilità di acquistare l'area di MalpensaFiere dove potrebbe essere costruita la nuova arena da 15 mila posti della Pallacanestro Varese per la NBA Europe. Non è un mistero che il numero uno di RdBird abbia presentato un'offerta non vincolante all'NBA per iscrivere una squadra a Milano o, appunto, a Varese per partecipare alla nuova competizione del basket europeo che dovrebbe vedere il via nel 2027.

Scrive malpensa24.it: "La risposta di Camera di Commercio sarebbe stata di grande disponibilità e avrebbe trasferito immediatamente l’interessamento al comune di Busto Arsizio. Secondo fonti istituzionali anche da Palazzo Gilardoni sarebbe arrivato un feedback più che positivo. Come a dire, se sono rose fioriranno. O meglio, se NBA sarà, noi ci siamo. D’altronde costruire un’arena da 15.000 posti sul territorio di MalpensaFiere farebbe tutti contenti, per svariati motivi: Camera di Commercio, comune di Busto Arsizio, Pallacanestro Varese e RedBird. Meno, magari, i milanesi e la NBA (che punta diretta al capoluogo meneghino), ma ci sarebbero margini di manovra per convergere ugualmente su Busto Arsizio.

Milan e Inter sono 'soci' nel calcio per l’operazione congiunta su San Siro. Rischiano invece di diventare rivali nel basket. Oaktree (proprietaria dell’Inter) può acquisire una quota dell’Olimpia Milano e diventare socia di minoranza di Leo Dell’Orco (consigliere delegato di Giorgio Armani spa). RedBird (Milan) affiancherebbe invece Luis Scola nella partnership per la Pallacanestro Varese. Un derby nel basket, in un fazzoletto di chilometri. Come New York Knicks e Brooklyn Nets".