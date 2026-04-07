De Winter non guarda la classifica: "Il campionato non finisce oggi. Affrontiamo una partita dopo l'altra, vedremo poi dove saremo arrivati"

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Dopo la sconfitta contro il Napoli, Koni De Winter, ha parlato a SportMediaset. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "La partita è stata molto chiusa, da parte di tutte e due le squadre. Ci sono state poche occasioni, loro con quelle avute hanno fatto gol: la partita è stata questa. Loro si sono difesi bene. Sugli episodi siamo stati meno fortunati, merito a loro comunque.

Il focus resta la Champions? Come facciamo da tutto l'anno, affrontiamo una partita dopo l'altra. Il campionato non finisce oggi, vedremo poi dove saremo arrivati. Bisogna dare equilibrio, andando avanti come abbiamo fatto per essere a questo punto della classifica adesso. Se 6 punti sul 5° posto sono un margine sufficiente? È un vantaggio, ma il metodo con cui affrontiamo questo campionato è guardando a noi stessi".