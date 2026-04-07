MN - Da Milanello, domani allenamento pomeridiano. Comincia la preparazione per l'Udinese
Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per il solito lavoro di scarico dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli allo stadio Maradona. Da domani ricomincia il lavoro "vero", con Allegri ed il suo staff che inizieranno a preparare la partita di sabato contro l'Udinese. La sfida di San Siro contro i friulani a questo punto diventa delicata, con i rossoneri che non possono fare più passi falsi nella loro rincorsa ad un posto in Champions League.
La squadra domani è attesa a Milanello nel primissimo pomeriggio, per poi scendere in campo alle 15.30 ed iniziare l'unica sessione di allenamento della giornata. Allegri dovrà trovare un modo per far tornare gli attaccanti al gol, visto che la rete più recente di un centravanti rossonero risale a poco più di un mese fa (Qui la nostra analisi).
di Antonio Vitiello.
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