Matri: "Un Napoli-Milan non bellissimo, molto tattico ed equilibrato, che viene deciso da una giocata"
MilanNews.it
Alessandro Matri, ospite degli studi di DAZN, nel post partita di Napoli-Milan 1-0 commenta così la partita del Maradona:
“Un Napoli-Milan non bellissimo, molto tattico ed equilibrato, che viene deciso da una giocata e anche dai cambi di Conte. Alisson ha dato entusiasmo, Politano subentra con l’atteggiamento giusto e in certe partite queste cose fanno la differenza”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 72
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 44
Bologna 42
Sassuolo 42
Udinese 40
Parma 35
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18
Pubblicità
News
De Winter non guarda la classifica: "Il campionato non finisce oggi. Affrontiamo una partita dopo l'altra, vedremo poi dove saremo arrivati"
L’attacco fa proprio piangere. Milan senza coraggio. Allegri ha fatto capire tuttodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Sul gol di Politano errore di De Winter? Gotti: "L'ideale per un difensore è respingere dove vedi"
Primo Piano
Milan a spartito unico. Il 3-5-2 di Allegri ed il digiuno da gol degli attaccanti preoccupano i rossoneri
Milan, 5 punte in campo ma l'attacco stecca ancora. E il gol di un attaccante manca da oltre un mese
Luca SerafiniFossimo andati ai Mondiali, sarebbe rimasto tutto uguale? E adesso, chi cambia cosa... Conte e Allegri, nessun derby per la Nazionale. San Siro, la farsa continua
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com