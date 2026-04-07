Matri: "Un Napoli-Milan non bellissimo, molto tattico ed equilibrato, che viene deciso da una giocata"

Matri: "Un Napoli-Milan non bellissimo, molto tattico ed equilibrato, che viene deciso da una giocata"MilanNews.it
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Oggi alle 13:10News
di Manuel Del Vecchio

Alessandro Matri, ospite degli studi di DAZN, nel post partita di Napoli-Milan 1-0 commenta così la partita del Maradona:

“Un Napoli-Milan non bellissimo, molto tattico ed equilibrato, che viene deciso da una giocata e anche dai cambi di Conte. Alisson ha dato entusiasmo, Politano subentra con l’atteggiamento giusto e in certe partite queste cose fanno la differenza”.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72 
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 44
Bologna 42
Sassuolo 42
Udinese 40
Parma 35
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18