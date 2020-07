Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 3 punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 33 giornate di Serie A. La Juventus capolista, che nell'ultimo turno ha pareggiato contro il Sassuolo, ha dieci punti in meno rispetto alla passata stagione. Discorso inverso per l'Inter: +10 e secondo posto in classifica in virtù del successo contro la SPAL e della sconfitta della Lazio, che nonostante il periodo nero ha 17 punti in più rispetto alla passata stagione.

In coda crollo della SPAL: la squadra di Ferrara, ultima e a un passo dalla matematica retrocessione, ha la metà dei punti conquistati un anno fa. Di seguito il dato.

Juventus 77 (-10 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 33 giornate)

Inter 71 (+10)

Atalanta 70 (+14)

Lazio 69 (+17)

Roma 57 (+2)

Napoli 53 (-14)

Milan 53 (-3)

Sassuolo 47 (+9)

Hellas Verona 44 (in Serie B)

Bologna 43 (+9)

Cagliari 41 (+1)

Parma 40 (+4)

Fiorentina 39 (-1)

Sampdoria 38 (-10)

Torino 37 (-16)

Udinese 36 (+3)

Genoa 30 (-4)

Lecce 29 (in Serie B)

Brescia 21 (in Serie B)

SPAL 19 (-19)