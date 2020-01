Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 4 punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 21 giornate di Serie A. La Juventus, sconfitta ieri dal Napoli al San Paolo, ha otto punti in meno rispetto alla passata stagione. Saldo inverso per l'Inter, nonostante il terzo pareggio nelle ultime tre gare di campionato. Di seguito il dato.

Juventus 51 (-8 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 21 giornate)

Inter 48 (+8)

*Lazio 46 (+14)

Roma 39 (+5)

Atalanta 38 (+6)

Cagliari 31 (+10)

Parma 31 (+3)

Milan 31 (-4)

*Hellas Verona 29 (in Serie B)

Napoli 27 (-21)

Bologna 27 (+13)

Torino 27 (-3)

Fiorentina 25 (-5)

Udinese 24 (+6)

Sassuolo 23 (-6)

Sampdoria 20 (-13)

Lecce 16 (in Serie B)

SPAL 15 (-6)

Genoa 15 (-8)

Brescia 15 (in Serie B)

*=Una gara in meno