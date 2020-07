Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha due punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 36 giornate di Serie A. La Juventus capolista, da ieri ufficialmente campione d'Italia, ha sei punti in meno rispetto alla passata stagione. Saldo positivo per le tre più immediate inseguitrici: +10 per Inter e Atalanta, addirittura +17 per la Lazio.

In coda, spicca il -21 del Torino salvo dopo l'ultimo turno. Peggio ha fatto solo il fanalino di coda SPAL: -22. Di seguito il dato.

Juventus 83 (-6 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 36 giornate)

Inter 76 (+10)

Atalanta 75 (+10)

Lazio 75 (+17)

Roma 64 (+2)

Milan 60 (-2)

Napoli 59 (-17)

Sassuolo 48 (+6)

Verona 46 (in Serie B)

Bologna 46 (+6)

Parma 46 (+8)

Fiorentina 43 (+3)

Udinese 42 (+5)

Cagliari 42 (+2)

Sampdoria 41 (-8)

Torino 39 (-21)

Genoa 36 (=)

Lecce 32 (in Serie B)

Brescia 24 (in Serie B)

SPAL 20 (-22)