Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha quattro punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo sei giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli capolista ha due punti in più. Saldo negativo per le tre inseguitrici: la Juventus ha un punto in meno, Milan e Inter addirittura quattro nonostante i successi nell'ultimo turno.

A spiccare in positivo il +7 dell'Empoli, squadra ancora imbattuta in questo campionato che ieri ha fermato la Fiorentina. E l'Udinese, nonostante le ultime due sconfitte.

Il Torino di Vanoli ha tre punti in più rispetto a quello di Juric. Proprio il tecnico croato, ora alla guida della Roma, grazie agli ultimi due successi ha reso positivo il confronto con la squadra che un anno fa, di questi tempi, era ancora allenata da José Mourinho. In coda preoccupante calo del Lecce, un anno fa partito benissimo e ora quart'ultimo, ma anche del Monza ieri battuto allo stadio Maradona dal Napoli di Conte. Di seguito il dato squadra per squadra.

Napoli 13 punti (+2 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo sei giornate)

Juventus 12 (-1)

Milan 11 (-4)

Inter 11 (-4)

Torino 11 (+3)

Empoli 10 (+7)

Lazio 10 (+3)

Udinese 10 (+7)

Roma 9 (+4)

Como 8 (in Serie B)

Fiorentina 7 (-4)

Atalanta 7 (-5)

Bologna 7 (=)

Hellas Verona 6 (-1)

*Parma 5 (in Serie B)

Genoa 5 (-2)

Lecce 5 (-6)

Venezia 4 (in Serie B)

Monza 3 (-3)

*Cagliari 2 (=)

*Una gara in meno. Confronto con le prime cinque giornate della Serie A 2023/24.