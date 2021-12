Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha quattro punti in più di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 18 giornate di Serie A. L'Inter che ieri s'è laureata campione d'inverno dopo 18 turni ha tre punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo negativo per il Milan di Pioli: -4. Mentre Napoli e Atalanta hanno rispettivamente cinque e quattro punti in più. In positivo, spiccano il +13 della Fiorentina e il +12 del Torino. In negativo, il -6 del Sassuolo e il -5 di Juventus, Genoa e Spezia.

Inter 43 (+3 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 18 giornate)

Milan 39 (-4)

Napoli 39 (+5)

Atalanta 37 (+4)

Roma 31 (-3)

Fiorentina 31 (+13)

Juventus 31 (-5)

Lazio 28 (-3)

Empoli 27 (in Serie B)

Torino 25 (+12)

Sassuolo 24 (-6)

Bologna 24 (+4)

Hellas Verona 23 (-4)

Udinese 20 (+3)

Sampdoria 19 (-4)

Venezia 17 (in Serie B)

Spezia 13 (-5)

Genoa 10 (-5)

Cagliari 10 (-4)

Salernitana 8 (in Serie B)