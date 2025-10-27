Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha tre punti in più di un anno fa
MilanNews.it
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo otto giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno tre punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:
Napoli 18 punti (-1 punto rispetto alla Serie A 2024/25 dopo otto partite)
Roma 18 (+8)
Milan 17 (+3)
Inter 15 (-2)
Bologna 14 (+5)
Como 13 (+4)
Atalanta 12 (-1)
Juventus 12 (-4)
Udinese 12 (-1)
Lazio 11 (-2)
Cremonese 11 (In Serie B)
Torino 11 (=)
Sassuolo 10 (In Serie B)
Cagliari 9 (=)
Parma 7 (=)
Lecce 6 (+1)
Hellas Verona 5 (-4)
Fiorentina 4 (-9)
Pisa 4 (In Serie B)
Genoa 3 (-3)
Pubblicità
News
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Luca SerafiniPrimato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com