Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha tre punti in più di un anno fa

Oggi alle 09:09
di Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo otto giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno tre punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:

Napoli 18 punti (-1 punto rispetto alla Serie A 2024/25 dopo otto partite)
Roma 18 (+8)
Milan 17 (+3)
Inter 15 (-2)
Bologna 14 (+5)
Como 13 (+4)
Atalanta 12 (-1)
Juventus 12 (-4)
Udinese 12 (-1)
Lazio 11 (-2)
Cremonese 11 (In Serie B)
Torino 11 (=)
Sassuolo 10 (In Serie B)
Cagliari 9 (=)
Parma 7 (=)
Lecce 6 (+1)
Hellas Verona 5 (-4)
Fiorentina 4 (-9)
Pisa 4 (In Serie B)
Genoa 3 (-3)