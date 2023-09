Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha un punto in più di un anno fa

vedi letture

Classifiche a confronto dopo cinque giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter capolista e ancora a punteggio pieno ha sei punti in più. Saldo positivo anche per il Milan: +1. Il Napoli campione d'Italia ha tre punti in meno rispetto alla scorsa stagione, mentre il Lecce terzo in classifica è oggi la squadra col confronto migliore: +9. In negativo, spiccano il -7 dell'Udinese, il -5 della Roma e il -4 della Lazio. Ecco il dato delle 20 di Serie A:

Inter 15 punti (+6 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo cinque giornate)

Milan 12 (+1)

Lecce 11 (+9)

Juventus 10 (+1)

Fiorentina 10 (+4)

Atalanta 9 (-4)

Napoli 8 (-3)

Frosinone 8 (in Serie B)

Torino 8 (-2)

Hellas Verona 7 (+2)

Bologna 6 (+3)

Sassuolo 6 (=)

Roma 5 (-5)

Monza 5 (+5)

Lazio 4 (-4)

Genoa 4 (in Serie B)

Salernitana 3 (-3)

Udinese 3 (-7)

Cagliari 2 (in Serie B)

Empoli 0 (-4)