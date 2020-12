Serie A, classifiche a confronto: Milan, +17 punti rispetto ad un anno fa!

Classifiche a confronto dopo 13 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, il Milan capolista ha 17 punti in più. Saldo negativo per l'Inter, nonostante le sei vittorie negli ultimi sei turni, e per la Juventus: -8 rispetto alla passata stagione. In negativo, spicca il -11 del Cagliari e il -7 del Torino. In positivo, il +7 del Sassuolo e il +5 della Sampdoria. Di seguito il dato.

Milan 31 (+17 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 13 giornate)

Inter 30 (-4)

Juventus 27 (-8)

Roma 24 (-1)

**Napoli 23 (+3)

Sassuolo 23 (+7)

*Atalanta 21 (-1)

Lazio 21 (-6)

Hellas Verona 20 (+2)

Sampdoria 17 (+5)

*Udinese 15 (+1)

Benevento 15 (in Serie B)

Cagliari 14 (-11)

Bologna 14 (+1)

Parma 12 (-6)

Fiorentina 11 (-5)

Spezia 11 (in Serie B)

Torino 7 (-7)

Genoa 7 (-3)

Crotone 6 (in Serie B)

*= una partita in meno

**=un punto di penalizzazione