Serie A, classifiche a confronto: Milan a -4 rispetto a un anno fa. Lazio a +11

vedi letture

Classifiche a confronto dopo tredici giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli capolista ha cinque punti in più: saldo negativo per l'Inter, mentre le altre tre squadre attualmente a ventotto punti stanno letteralmente volando. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Fiorentina di Raffaele Palladino hanno otto punti in più rispetto alla scorsa stagione, la Lazio di Marco Baroni addirittura undici.

In negativo spicca il meno otto della Roma. Alla prima con Claudio Ranieri in panchina, la squadra giallorossa ha perso 1-0 al Maradona contro la capolista Napoli. Male anche il Monza, squadra che in questo momento della stagione ha la metà dei punti rispetto alla scorsa stagione. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Classifiche a confronto: il dato

Napoli 29 punti (+5 punti rispetto alla Serie A 2023/23 dopo 13 giornate)

Atalanta 28 (+8)

Inter 28 (-4)

Fiorentina 28 (+8)

Lazio 28 (+11)

Juventus 25 (-5)

*Milan 19 (-4)

*Bologna 18 (=)

*Udinese 16 (+5)

*Empoli 15 (+5)

Torino 15 (-1)

Roma 13 (-8)

Parma 12 (in Serie B)

Hellas Verona 12 (+3)

Cagliari 11 (+1)

Genoa 11 (-3)

Como 10 (in Serie B)

*Lecce 9 (-5)

Monza 9 (-9)

*Venezia 8 (in Serie B)

Una gara in meno: confronto con le prime 12 giornate della Serie A 2023/24.