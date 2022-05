Serie A, classifiche a confronto: Milan a +7. Disastri Inter, Juventus e Atalanta

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 38 giornate di Serie A. A fine campionato, il saldo migliore rispetto alla scorsa stagione è quello della Fiorentina: +22. Mentre in negativo spicca il -19 dell'Atalanta. Il Milan campione d'Italia ha conquistato 7 punti in più rispetto alla scorsa stagione, l'Inter seconda in graduatoria 7 in meno. Saldo leggermente positivo per il Napoli terzo in classifica, mentre la Juventus ha chiuso con un significativo -8. Ecco il dato definitivo delle 20 di Serie A.

Milan 86 (+7 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 38 giornate)

Inter 84 (-7)

Napoli 79 (+2)

Juventus 70 (-8)

Lazio 64 (-4)

Roma 63 (+1)

Fiorentina 62 (+22)

Atalanta 59 (-19)

Hellas Verona 53 (+8)

Torino 50 (+13)

Sassuolo 50 (-12)

Udinese 47 (+7)

Bologna 46 (+5)

Empoli 41 (in Serie B)

Sampdoria 36 (-16)

Spezia 36 (-3)

Salernitana 31 (in Serie B)

Cagliari 30 (-7)

Genoa 28 (-14)

Venezia 27 (in Serie B)