Serie A, classifiche a confronto: Napoli a -35 rispetto a un anno fa, sempre +10 per il Milan

vedi letture

Classifiche a confronto dopo 36 giornate di Serie A. L'Inter campione d'Italia migliora ancora il proprio spread rispetto al campionato precedente, con 26 punti in più. Il Bologna continua a viaggiare ben 17 punti oltre la prestazione della scorsa stagione. Resta positivo anche il dato del Milan, +10.

Il Napoli, viceversa, continua a peggiorare nel confronto con la stagione di Spalletti: gli azzurri hanno infatti addirittura 35 punti in meno rispetto allo scorso campionato, allo stesso punto. Malissimo la Salernitana, a -23, resta ampiamente negativo anche il saldo di Sassuolo e Udinese, entrambe in corsa per la salvezza mentre l'anno scorso erano in posizioni decisamente più tranquille. Vistoso anche il calo della Lazio, a -9 rispetto alla scorsa stagione.

Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A

Inter 92 punti (+26 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 35 giornate)

Milan 74 (+10)

Bologna 67 (+17)

*Juventus 67 (-2)

**Atalanta 63 (+5)

Roma 60 (=)

Lazio 59 (-9)

**Fiorentina 53 (+4)

Napoli 51 (-35)

Torino 50 (=)

Genoa 46 (in Serie B)

Monza 45 (-7)

Lecce 37(+4)

Hellas Verona 34 (+4)

Udinese 33 (-16)

Cagliari 33 (in Serie B)

Frosinone 32 (in Serie B)

Empoli 32 (-10)

Sassuolo 29 (-15)

Salernitana 16 (-23)

*= Il confronto non tiene conto della penalizzazione comminata nella scorsa stagione

*==Una giornata in meno. Confronto con le prime 35 giornate della Serie A 2022/23