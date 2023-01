Serie A, Colombo fa sognare il Lecce: vittoria contro la Lazio. Roma di misura sul Bologna

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminate la gare delle 16.30 con la vittoria del Lecce, in rimonta, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Vince la Roma di misura contro il Bologna: decide il match il rigore realizzato in apertura di match da Pellegrini.



Questa la classifica in attesa dei risultati della partire delle 18.30 e delle 20.45:

Napoli 41

Milan 36

Juventus 31

Lazio 30

Roma 30

Inter 30

Atalanta 28

Udinese 24

Torino 22

Fiorentina 19

Bologna 19

Lecce 18

Empoli 17

Salernitana 17

Monza 16

Sassuolo 16

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Verona 6