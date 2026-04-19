Serie A, come cambia la classifica dopo i risultati della domenica pomeriggio

Serie A, come cambia la classifica dopo i risultati della domenica pomeriggioMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:00News
di Niccolò Crespi

Serie A: questa la classifica aggiornata dopo i risultati di questa domenica pomeriggio:

Inter 78

Milan 66

Napoli 66

Juventus 60

Como 58

Roma 58

Atalanta 54

Bologna 48

Lazio 47

Sassuolo 45

Udinese 43

Torino 40

Genoa 39

Parma 39

Fiorentina 35

Cagliari 33

Cremonese 28

Lecce 27

Verona 18

Pisa 18

LA DOMENICA DELLA 33ª GIORNATA DI SERIE A

Ore 12:30 Cremonese-Torino 0-0
Ore 15:00 Hellas Verona-Milan 0-1
Ore 18:00 Pisa-Genoa 1-2
Ore 20:45 Juventus-Bologna DAZN