Serie A, continua il tabù a San Siro contro il Napoli: il Milan non vince dal 2014

Il Milan, battuto dal Napoli a San Siro, non ha sfatato un tabù che va avanti da oltre sei anni. I rossoneri infatti non battono i partenopei in Serie A, in gare casalinghe, dal dicembre 2014, quando i rossoneri guidati da Pippo Inzaghi vinsero 2-0 grazie alle reti di Menez e Bonaventura. Discorso diverso in Coppa Italia, considerata la vittoria del 2019 con doppietta di Piatek.