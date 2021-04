Serie A, corsa Champions: 7 scontri diretti in 36 giorni

L'edizione odierna de La Stampa titola in apertura sulla contesa dei posti Champions tra le italiane: "Corsa all'oro". Con Atalanta-Juventus domenica comincia lo sprint: 7 scontri diretti in 36 giorni. Imprendibile l'Inter, resta incertissima la lotta a sei per gli altri tre posti nel prestigioso torneo che valgono almeno 40 milioni. Per Pirlo è l'obiettivo minimo: guai a mancarlo. La classifica adesso premia solo il Nord, come non capita da 16 anni.