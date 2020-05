Serie A, da CVC possibile proposta milardaria per i diritti tv

Secondo quanto riferito da ilsole24ore.com, dal fondo di private equity CVC potrebbe arrivare una proposta miliardaria per la Serie A. La proposta sarebbe la creazione di una nuova newco che acquisterebbe i diritti tv per il prossimo decennio, assicurando un grande introito immediato ai club per poi trattare con i vari broadcaster. L'incognita è legata alla legge Melandri, ovvero la normativa che prevede l'assegnazione dei diritti radiotelevisivi tramite bando valido tre anni.