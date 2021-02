Serie A, DAZN davanti a Sky per l'acquisizione dei Diritti TV: oggi la scelta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, inizieranno le discussioni finali per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, tra i club, non c’è una linea di condotta comune. Le società in assemblea sono chiamate a esprimere la loro preferenza per Sky o per DAZN. I primi hanno offerto 750 milioni per tutte le gare su piattaforma satellitare, ma dopo lo stop arrivato dal Consiglio di Stato, che vieta l’esclusiva sulla rete, darebbe alla Lega la possibilità di diffondere gli incontri sul web con un proprio canale. I secondi invece hanno messo sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione per ogni giornata. Tirando le somme, fra le due offerte ballano 270 milioni nel triennio, cifra che si fa fatica a non tenere ben presente. L’offerta di DAZN potrebbe portare alla Serie A introiti non molto distanti dai 973 milioni dell’ultimo contratto.

Nonostante l’offerta di DAZN a livello economico sia migliore rispetto a quella di Sky, ci sono alcuni club che non sono ancora convinti della bontà dell’operazione. Serpeggia infatti una certa preoccupazione all’idea di affidare la Serie A, a un canale streaming, dunque visibile solo in rete. Inoltre, c’è tutto un discorso legato al marchio Sky, che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella scelta dato che è dal lontano 2003 che trasmette le partite del nostro campionato. Per avere già questa sera un’assegnazione definitiva serviranno 14 voti. Da quello che filtra, DAZN sembrerebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza, però ancora nulla è deciso con certezza.