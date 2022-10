Serie A, De Ketelaere è secondo per occasioni create

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le critiche c'è qualche motivo per sorridere per Charles De Ketelaere che sprazzi del suo potenziale li sta dimostrando. Non è un caso che il belga classe 2001 sia il secondo giocatore del campionato di Serie A per occasioni create, circa 2,69 ogni 90 minuti trascorsi sul terreno di gioco. In questa speciale classifica è secondo solamente a Deulofeu e precede il napoletano Zielinski che, a sua volta, si posiziona prima di Rafael Leao. Lo riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.