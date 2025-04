Serie A di mercoledì, Damascelli. "La TV ha le sue regole, cordoglio già memoria antica"

vedi letture

E' piuttosto critico l'editoriale de Il Giornale e firmato dal giornalista Tony Damascelli che, a proposito della decisone della Lega Serie A di rinviare le partite per la scomparsa di Papa Francesco, ha scritto: "Si è scelto il pallone in calcio d’angolo, per pulire l’area di rigore e la coscienza, tanto si va in campo domani pomeriggio ma attenzione, alle 18.30 per evitare la concomitanza con la semifinale della coppa Italia, come se i tifosi di Torino, Udinese, Parma, Juventus, Cagliari, Fiorentina, Lazio e Genoa, siano tutti attratti e coinvolti dal derby di Milano. La TV ha le sue regole, il cordoglio è già memoria antica".

Serie A, il nuovo programma della 33ª giornata

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce - Como 0-3

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza - Napoli 0-1

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma - Hellas Verona 1-0

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli - Venezia 2-2

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna - Inter 1-0

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan - Atalanta 0-1

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Torino - Udinese (DAZN/SKY)

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Cagliari - Fiorentina (DAZN)

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Genoa - Lazio (DAZN)

23/04/2025 Mercoledì 18.30 Parma - Juventus (DAZN)