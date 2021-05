Serie A, Donnarumma e Handanovic sono i portieri con più clean sheet in questo campionato

Come riporta Opta su Twitter dopo l'ultima giornata di Serie A, al pari di Samir Handanovic, Gianluigi Donnarumma è il portiere che conta più clean sheet in questo campionato (14), ma l’estremo difensore del Milan ha effettuato 14 parate in più rispetto a quello dell'Inter (92 v 78).

14 - Al pari di Samir Handanovic, Gianluigi #Donnarumma è il portiere che conta più clean sheet in questo campionato (14), ma l’estremo difensore del Milan ha effettuato 14 parate in più rispetto al nerazzurro (92 v 78). Pregiato. — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 24, 2021