Serie A, Donnarumma è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata

Lunedì 22 giugno, dopo più di tre mesi, il Milan tornerà a giocare in Serie A. La sfida contro il Lecce non sarà facile per i rossoneri, che però potranno fare affidamento, come sempre, su Gianluigi Donnarumma. Il portierone classe 99 ha dimostrato di essere già in forma strepitosa parando il rigore a CR7 nella sfida di venerdì scorso contro la Juventus in Coppa Italia, e alla ripresa del campionato vorrà continuare a mantenere la porta inviolata. Gigio è infatti l'estremo difensore della Serie A con più clean sheets: ben 10 in 24 presenze, con una percentuale del 41,7%.