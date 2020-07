Serie A: due notturne chiave per il titolo

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Sta per cominciare la 34/a giornata di campionato, forse già decisiva per le sorti dello scudetto con gli scontri al vertice Juventus-Lazio, Roma-Inter e l'Atalanta, in campo tra poco, nel ruolo di terzo incomodo. Domani sera allo Stadio Olimpico entrambe le squadre devono conquistare la vittoria per raggiungere i propri obiettivi: la Roma punta a blindare il quinto posto in classifica, mentre l'Inter, ora a-6 dalla Juventus, cerca un successo per mettere ulteriore pressione alla squadra di Sarri. I quotisti di Planetwin365 indicano per la vittoria di casa un 3,02, contro il 2,36 per il successo esterno. Anche il 41% dei tifosi suggerisce un trionfo neroazzurro, mentre il 32% crede nella vittoria dei giallorossi; i quotisti anticipano una partita in perfetto equilibrio con un risultato esatto di 2-2 (9,62). Ad andare in gol si candidano Dzeko (2,25) , che ha ritrovato la via rete nella scorsa giornata, Martinez (2,00) e Sanchez (2,70). Il big match conclusivo è lo scontro tra Juventus (1,70) e Lazio (4,79) all'Allianz Stadium. Nonostante gli uomini di Inzaghi abbiano battuto due volte in stagione i bianconeri per 3-1 - risultato che lunedì pagherebbe 36,41 volte la posta - il 56% dei tifosi punta sul successo della Juventus, mentre solo 20% dei supporter crede nella Lazio. La lavagna di Planetwin365 suggerisce un match che potrebbe sbloccarsi già nei primi 45 minuti di gioco (3,81) con il gol di Ronaldo (3,90) e anticipa un risultato esatto di 2-1 (8,89). (ANSA).